İstanbul’da çürük raporu verilen sitede protesto
İstanbul’un Maltepe ilçesinde “depreme dayanıksız” raporu verilen 247 daireli sitede yaşayanlara verilen süre doldu. Yıkılması planlanan dairelerin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için ekipler siteye geldi. Ekiplerin siteye girişine izin vermeyen site sakinleri durumu protesto etti.
İstanbul Maltepe’de “depreme dayanıksız” raporu verilen sitede yaşayanlara, dairelerini boşaltmaları için verilen süre bugün doldu.
İlçeye bğlı Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan 247 dairelik Yeşil Belde Sitesi’ndeki binalardan 10 yıl önce karot örnekleri alındı ve sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.Site sakinleri bu duruma itiraz etmelerine rağmen tebligat yapılarak dairelerin verilen süre içinde boşaltılması istendi.