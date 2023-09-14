İstanbul’da çürük raporu verilen sitede protesto

İstanbul’un Maltepe ilçesinde “depreme dayanıksız” raporu verilen 247 daireli sitede yaşayanlara verilen süre doldu. Yıkılması planlanan dairelerin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için ekipler siteye geldi. Ekiplerin siteye girişine izin vermeyen site sakinleri durumu protesto etti.

İstanbul’da çürük raporu verilen sitede protesto - 1

İstanbul Maltepe’de “depreme dayanıksız” raporu verilen sitede yaşayanlara, dairelerini boşaltmaları için verilen süre bugün doldu.

İlçeye bğlı Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan 247 dairelik Yeşil Belde Sitesi’ndeki binalardan 10 yıl önce karot örnekleri alındı ve sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Site sakinleri bu duruma itiraz etmelerine rağmen tebligat yapılarak dairelerin verilen süre içinde boşaltılması istendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da çürük raporu verilen sitede protesto - 2

Sürenin dolmasının ardından yıkılması planlanan dairelerin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için ekipler siteye geldi.

İstanbul’da çürük raporu verilen sitede protesto - 3

PROTESTO ÜZERİNE EK SÜRE VERİLDİ

Ekiplerin siteye girişine izin vermeyen site sakini yaklaşık 100 kişi ellerindeki döviz ve bayraklarla durumu protesto etti.

İstanbul’da çürük raporu verilen sitede protesto - 4

Site sakinleri tarafından yapılan basın açıklamasının ardından sitede oturanlara dairelerini boşaltmaları için 28 Eylül 2023 tarihine kadar ek süre verildi.

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