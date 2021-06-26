İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor

İstanbul sahillerinde müsilaj (deniz salyası) istilası sürüyor. Suadiye Sahili'ni kaplayan müsilaj, havadan görüntülendi. İstanbul’da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi. Suadiye Sahili'nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdu. Yüzeyi salya ile kaplı iskeleden ayrılan bot ve teknelerin görüntüleri, felaketin boyutunu gözle önüne seriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor. Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğruyor. İşte müsilajla kaplanan Suadiye Sahili'nden kareler...