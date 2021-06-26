İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor

İstanbul sahillerinde müsilaj (deniz salyası) istilası sürüyor. Suadiye Sahili'ni kaplayan müsilaj, havadan görüntülendi.

İHA 26.06.2021 - 09:50

İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 1
İstanbul’da sahil şeritlerinde zaman zaman yoğunlaşan deniz salyası istilasındaki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 2
Suadiye Sahili'nde çekilen görüntülerde tekneler, salya kaplı denizde ilerlerken ilginç görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 3
Yüzeyi salya ile kaplı iskeleden ayrılan bot ve teknelerin görüntüleri, felaketin boyutunu gözle önüne seriyor.
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 4
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 5
Sahilde yürüyen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğruyor.
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 6
İşte müsilajla kaplanan Suadiye Sahili'nden kareler...
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 7
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 8
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 9
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 10
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 11
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 12
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 13
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 14
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 15
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 16
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 17
İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor - 18

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