İstanbul'da deniz salyası istilası devam ediyor

Yüzeyi salya ile kaplı iskeleden ayrılan bot ve teknelerin görüntüleri, felaketin boyutunu gözle önüne seriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sahil kenarına getirdikleri araçları ile deniz yüzeyindeki salyayı temizlemeye çalışıyor.