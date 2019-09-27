İstanbul'da depremin ardından hasar tespiti
Anadolu Ajansı, DHA, İHA
İstanbul’da dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul’da paniğe neden olan 5,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Silivri’de vatandaşlar geceyi açık alanlarda geçirdi.
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2Selimpaşa'da bulunan Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu daha önce oluşan çatlaklar sebebiyle tedbir amaçlı bir günlüğüne tatil edildi.
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3Ayrıca, Çeltik Anaokulu'nda incelemelerde bulunan belediye ekipleri, kolonlarında hasar oluşan binayı mühürledi.
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İlçedeki Yoğurtçu Parkı’nda da çatlaklar meydana geldiği görüldü.
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Avcılar ilçesinde oluşturulan kriz masasına 258 bina için başvuru geldi.
Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Doğan,
“Ciddi hasarlı binamız yok. Binalarda kolon ve kirişlerdeki ciddi çatlaklara bakıyoruz. Bu aşamada yıkım kararı verilecek bina yok. Beton örneklerinin alınıp test edilmesi gerek. Ondan sonra yıkım gündeme gelebilir” diye konuştu.
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Avcılar'da minaresi yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camisi’nin çevresinde önlemler alındı. Minarenin enkazını kaldırılırken, cami de kapatıldı.
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Esenyurt ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’ndeki 4 katlı binada yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerince tahliye edildi. Bina daha sonra zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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8Bölgede incelemelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelinde şimdie kadar kendilerine 80 müracaatın olduğunu söyledi.
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Kağıthane ilçesinde de 98 bina için ihbarda bulunulurken, 6 bina tahliye edildi.
22 nisanda istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın yıkımı bugün gerçekleştirildi.
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İhbarlar için ekipler kurduklarını dile getiren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “5 aylık çok kısa bir süre içerisinde 122 binanın yıkımını, en son bugünkü binayla 123 binanın yıkımını tamamlamış oluyoruz” dedi.
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Şişli ilçesine bağlı Pehlivan Sokak'ta 5 katlı binanın üçüncü katındaki balkon çöktü. Binada bulunanlar tahliye edildi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Keskin, “İlk defa böyle bir yıkım oldu ama can kaybı yok çok şükür. Teknik incelemeler yapılıyor. Binaya ilişkin daha önce bir başvuru yoktu. Şişli'de sadece boşaltılan bir bina var” diye konuştu.
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12Öte yandan, depremin ardından Üsküdar sahilinde Boğaz’a çamur aktığı görüldü.
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13Havadan çekilen görüntülerde Beylerbeyi sahilinde denizin yüzeyini kaplayan tabaka dikkat çekti.
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Tekirdağ’da kent genelinde 29 binda hasar tespit çalışması yapıldı. Başvuru yapılan 29 binanın 28'inde problem olmadığı tespit edildi.
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