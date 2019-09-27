İstanbul'da depremin ardından hasar tespiti

Şişli ilçesine bağlı Pehlivan Sokak'ta 5 katlı binanın üçüncü katındaki balkon çöktü. Binada bulunanlar tahliye edildi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de olay yerine gelerek incelemede bulundu. Keskin, “İlk defa böyle bir yıkım oldu ama can kaybı yok çok şükür. Teknik incelemeler yapılıyor. Binaya ilişkin daha önce bir başvuru yoktu. Şişli'de sadece boşaltılan bir bina var” diye konuştu.