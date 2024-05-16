İstanbul'da dikkat çeken araştırma: Bunaltıcı sıcakları en çok bu ilçeler hissediyor
İstanbul'da yapılan bir araştırmada hızlı nüfus artışıyla birlikte plansız kentleşme ve ormansızlaşmanın sıcaklıkların daha çok hissedilmesine neden olduğu belirlendi. Megakentte yazın bunaltıcı sıcaklar en çok Kartal ve Maltepe'de, en az ise ormanlık alanla çevrili Çatalca'da hissediliyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi ve İTÜ yüksek lisans öğrencisi Yiğitalp Kara ile İTÜ doktora öğrencisi Merve Yılmaz tarafından, İstanbul'da hissedilen sıcaklığa ilişkin çalışma yapıldı.