İstanbul’da eski boksör dehşeti: Öldürüp mezarlığa bıraktı
İstanbul Pendik’te eski boksör Engin Karanlık, birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler’i döverek öldürdü. Karanlık, Güler’in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. Olayla ilgili olarak Karanlık’la beraber birlikte yaşadığı Seda Uzan da gözaltına alındı.
İstanbul’da eski boksör arkadaşını döverek öldürüp, cesedini mezarlığa bıraktı.
Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesi’nde meydana geldi.