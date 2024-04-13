İstanbul’da eski boksör dehşeti: Öldürüp mezarlığa bıraktı

İddiaya göre, Engin Karanlık, birlikte yaşadığı Selda Uzan ve İkrami Güler’le birlikte alkol almak için eve geldiler.

Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti.

İddiaya göre, lavobadayken Güler’in Selda Uzan’a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler’i konuşmak için kapıya davet etti.

Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler’i yumrukla saldırdı.

Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı.