İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm"

Behçet A., kiracısına, oğlunun evleneceğini söyleyerek mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istedi. Teklifi kabul eden kiracı, iddiaya göre 3 ay sonra ev sahibini çeşitli bahanelerle oyalayıp evden çıkmadı.