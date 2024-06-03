İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm"

İstanbul Kağıthane'de ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. 5 ay önce evini kiraya verdiği kişiden yakında evlenecek olan oğlu için son 3 ay kira almamak şartıyla evini boşaltmasını isteyen ev sahibi, iddiaya göre kendisini oyalayıp evden çıkmayan kiracısına saldırdı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin oğlunun ise "Burayı kan gölüne çeviririm." diye bağırdığı iddia edildi.

İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm" - 1

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultanselim Mahallesi’nde ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini kiraya verdi. Ev sahibi Behçet A., bir süre sonra evlenecek olan büyük oğlunu bu eve yerleştirmek istedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm" - 2

Behçet A., kiracısına, oğlunun evleneceğini söyleyerek mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istedi. Teklifi kabul eden kiracı, iddiaya göre 3 ay sonra ev sahibini çeşitli bahanelerle oyalayıp evden çıkmadı.

İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm" - 3

"EVİNİZDEN ÇIKMIYORUM, KRALI GELSİN ÇIKARTSIN"

Ev sahibi Behçet A., dün akşam saatlerinde son durumu konuşmak için kiracısını aradı.

İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm" - 4

Behçet A., telefonda evden ne zaman çıkacağını sorunca kiracısı iddiaya göre, “Ben evinizden çıkmıyorum. Kralı gelsin çıkartsın” diye karşılık verdi.

İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm" - 5

"BURAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİRİRİM"

Aldığı cevap karşısında öfkelenen ev sahibi Behçet A., oğullarıyla birlikte kiracısının kapısına dayandı. Binada başlayan tartışma bir anda büyüyerek sokağa taştı.

Dövülen kiracıyı komşuları kurtardı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin küçük oğlu ise sokak ortasında “Burayı kan gölüne çeviririm.” diye bağırdı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

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