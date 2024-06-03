İstanbul'da ev sahibi-kiracı kavgası: "Burayı kan gölüne çeviririm"
İstanbul Kağıthane'de ev sahibi ile kiracı arasında kavga çıktı. 5 ay önce evini kiraya verdiği kişiden yakında evlenecek olan oğlu için son 3 ay kira almamak şartıyla evini boşaltmasını isteyen ev sahibi, iddiaya göre kendisini oyalayıp evden çıkmayan kiracısına saldırdı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin oğlunun ise "Burayı kan gölüne çeviririm." diye bağırdığı iddia edildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesi Sultanselim Mahallesi’nde ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini kiraya verdi. Ev sahibi Behçet A., bir süre sonra evlenecek olan büyük oğlunu bu eve yerleştirmek istedi.