İstanbul’da ev sahibi - kiracı tartışması cinayetle bitti
İstanbul’un Esenler ilçesinde Selahattin D. isimli kişi, kira nedeniyle tartıştığı ev sahibi Serkan Akçiçek’i öldürdü. Saldırgan bıçakladığı ev sahibi ağır yaralı halde yerde yatarken başında bekledi.
Esenler’de ev sahibi ile kiracının tartışması cinayetle sonuçlandı.
Olay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu.
Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.’den evden çıkmasını istedi.
İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek’i bıçakladı.