İstanbul’da ev sahibi - kiracı tartışması cinayetle bitti

Esenler’de ev sahibi ile kiracının tartışması cinayetle sonuçlandı.

Olay, Esenler Tuna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Serkan Akçiçek kiracısı olan Selahattin D. ile bir süredir kira anlaşmazlığı yaşıyordu.

Akçiçek, anlaşamadığı Selahattin D.’den evden çıkmasını istedi.

İkili arasındaki tartışmada Selahattin D., Serkan Akçiçek’i bıçakladı.