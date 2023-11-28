İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkisini gösteriyor. Büyükçekmece’de etkili olan lodos, sahil hattında yürüyenlere zor anlar yaşattı. Dev dalgalar kıyıyı döverken, açıkta demirleyen bir gemi lodosta beşik gibi sallandı. Pendik’te ise dalgaların vurduğu limandaki 4 balıkçı teknesi kayalıklara çarparak battı. Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Havalimanı çıkış ve varışlı 56 Türk Hava Yolları seferi ise iptal edildi. Ayrıca İstanbul Boğazı'nda deniz trafiği çift yönlü askıya alındı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan açıklamada vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 1

Türkiye’nin batısında beklenen lodos etkisini hissettirmeye başladı.

İstanbul’da kentin çeşitli noktalarında şiddetli lodos etkili oluyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentteki fırtınaya ilişkin bir açıklama yaptı.

AKOM açıklamasında, fırtınanın bu akşam 20.00’den yarın 15.00’e kadar kent genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Fırtınanın etkisini yitirmesiyle kentte sağanak geçişleri yaşanacağı ifade edildi.

Yağışların Avrupa Yakası’nda İstanbul Boğazı ve çevresinde, Anadolu Yakası’nda ise tüm ilçelerde etkili olacağı belirtildi.

90 KİLOMETRE HIZA ULAŞACAK

Açıklamada rüzgarın şiddetinin zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşabileceği ifade edilirken, vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 2

BÜYÜKÇEKMECE'DE DEV DALGALAR

Büyükçekmece’de lodosun etkisiyle dev dalgalar sahili dövdü.

Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı.

Sahile gelenler o anları cep telefonuyla kaydetti.
İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 3

30 yıldır Büyükçekmece’de yaşadığını söyleyen Şaban Gümüştaş isimli vatandaş, “Böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor.” diye konuştu.

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 4

GEMİ BEŞİK GİBİ SALLANDI

Büyükçekmece’de dalgalar sahili döverken, açıktaki bir gemi ise zor anlar yaşadı.

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 5

Şiddetli lodos nedeniyle Büyükçekmece Körfezi içinde demir atan bir gemi adeta beşik gibi sallandı.

Gemide herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.
İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 6

PENDİK’TE 4 BALIKÇI TEKNESİ BATTI

Pendik de şiddetli lodosun etkili olduğu yerlerden biri.

Sahilde bulunan balıkçı teknelerinden dördü fırtınaya dayanamayarak battı.
İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 7

Bir balıkçı teknesi ise ipinden kurtularak kayalıklara vurdu. Kayalıklara vuran teknenin parçalandığı gözlendi.

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 8

Kayalıklara yakın alanda kıyıda bekleyen tekneler ise kuvvetli rüzgarın ve dalgaların dinmesini bekledi.

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 9

ORTAKÖY'DE CAMİ AVLUSUNDA HASAR MEYDANA GELDİ

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi’nin avlusunda hasar meydana geldi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos dolayısıyla Ortaköy’deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü.

Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi.

Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi.

Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu.

Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 10

TÜRK HAVA YOLLARI’NIN 56 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Şiddetli lodos, hava ulaşımını da olumsuz etkiliyor.

Lodos nedeniyle, Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 56 seferi iptal edildi.

İstanbul'da fırtına: Dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri battı, deniz trafiği askıya alındı, uçuşlar iptal edildi - 11

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DENİZ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı da olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazındaki deniz trafiğinin saat 19.00 itibariyle geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

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