İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı

Bayrampaşa'da Gaziosmanpaşaspor- Beykoz 1908 Spor arasında oynanan maçta, Gaziosmanpaşalı taraftarlar sahaya girip futbolculara saldırdı. Tarafları dağıtmakta güçlük çeken çevik kuvvet polisi, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti.

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 1

İstanbul Bayrampaşa'daki amatör lig maçında kavga çıktı. Futbolculara saldıran tarafları, polis güçlükle engelledi. 

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 2

Süper Amatör Lig 5. Grup 15. Haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor İBB Bayrampaşa Stadı'nda dün sahaya çıktı.

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 3

Maçın 17'nci dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin, attığı gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından ise saha bir anda karıştı.

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 4

Tribünde takımlarına destek olan Gaziosmanpaşasporlu taraftarlar sahaya inerek Beykozlu futbolculara saldırdı. 

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 5

Teknik ekibin ve polislerin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi.

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 6

Yaşanan olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlayan maç, tekrar kavga çıkmasının ardından tatil edildi. 

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 7

Saha dışına da yansıyan kavgada çevik kuvvet polisi, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya da ateş etti.

İstanbul'da futbolculara saldırı: Gol olunca saha karıştı - 8

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