İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen ay eşinden boşanan ve bir çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27) iddiaya göre Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.’nin ailesi Ayar’ı sorumlu tuttu.