İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul Kağıthane'de 1 ay önce eşinden boşanan 27 yaşındaki Zinnetnur Ayar, iddiaya göre sevgilisinin ailesi tarafından önce sokakta dövüldü. Olaydan 1 saat sonra ise genç kadın, sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, ailesi ise cinayete kurban gittiğini savunuyor. Zinnetnur'un ölümüyle ilgili olarak erkek arkadaşı aranıyor.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 1

İstanbul'da sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen ay eşinden boşanan ve bir çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27) iddiaya göre Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.’nin ailesi Ayar’ı sorumlu tuttu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 2

"SEVGİLİSİNİN AİLESİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ" İDDİASI

Zinnetnur Ayar, iddiya göre Kağıthane ilçesi Yeşilce Mahallesi’nde geçtiğimiz pazartesi günü saat 21.00 sıralarında konuşmak için sevgilisi Ergün G.‘nin evinin önüne gitti. Ancak aşağıya adamın ailesindeki kadınlar inerek iddiaya göre, Ayar’ı dövdü.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 3

BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bunun üzerine genç kadın oradan uzaklaşarak evine doğru yürümeye başladı. Bu kez de kadının peşinden sevgilisi Ergün G. gitti. Ardından kendi evine gelen genç kadın, iddiaya göre tabanca alarak tekrar sevgilisinin evinin önüne gitti. Daha sonra da silah sesleri duyuldu.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 4

Genç kadının kanlar içerisinde evin merdivenlerinde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 5

CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının intihar ettiği sanılıyor.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 6

Kadının ailesi ise Zinnetnur'un cinayete kurban gittiğini savunuyor.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 7

SEVGİLİSİ ARANIYOR

Polis, kadının erkek arkadaşını arıyor.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 8

OLAY BALİSTİK İNCELEME SONRASI NETLİK KAZANACAK

Tabancanın balistik incelemesi sonrası olay netlik kazanacak.

İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu - 9
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