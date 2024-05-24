İstanbul'da genç kadının şüpheli ölümü: Sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Kağıthane'de 1 ay önce eşinden boşanan 27 yaşındaki Zinnetnur Ayar, iddiaya göre sevgilisinin ailesi tarafından önce sokakta dövüldü. Olaydan 1 saat sonra ise genç kadın, sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde kanlar içerisinde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Genç kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, ailesi ise cinayete kurban gittiğini savunuyor. Zinnetnur'un ölümüyle ilgili olarak erkek arkadaşı aranıyor.
İstanbul'da sevgilisinin evinin önünde başından vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen ay eşinden boşanan ve bir çocuğu olan Zinnetnur Ayar (27) iddiaya göre Ergün G. ile ilişki yaşamaya başladı. Ergün G., Ayar ile olan ilişkisinden dolayı eşinden ayrıldı. Bu durumdan Ergün G.’nin ailesi Ayar’ı sorumlu tuttu.