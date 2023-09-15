İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik denetim: 3 bin 308 işletmeye 87 milyon lira ceza
İstanbul'da gıda üretimi ve tüketimi yapılan işletmelere yönelik denetim yapıldı. 2023 yılı başından itibaren 153 bin 500 gıda denetiminde uygunsuzluk tespit edilen 3 bin 308 işletmeye toplam 87 milyon TL civarında idari para cezası uygulandığı açıklandı.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Ataşehir'de gıda güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve görevli personel katıldı.