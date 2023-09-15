İstanbul'da gıda güvenliğine yönelik denetim: 3 bin 308 işletmeye 87 milyon lira ceza

"DENETİMLERİ DAHA SIKILAŞTIRARAK KASAP, ŞARKÜTERİ VE BAKKALLARIN FARKINDALIK DENETİMLERİNİ YAPIYORUZ"

Karaca, denetledikleri kasap şarküterinde karkas et bulunuyorsa mühür kontrolü yaptıklarını ifade ederek, "Mühür ne demek? Hayvanın bizim bakanlığımızca onaylı bir mezbahane de kesilip veteriner sağlık raporuyla geldiğini, veteriner hekim kontrolünde kesildiğini, kesim öncesi ve sonrası kontrollerinin yapıldığına işaret eder. Bu bizim için çok önemli. Deponun soğuk şartlara uygun mu? Deponun durumu uygun mu? Bunların tamamını kontrol ediyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla İstanbul ilinde 365 gün denetimlerinin sürdüğüne değinen Karaca, denetimleri daha da sıkılaştırdıklarını, özellikle kasap şarküterileri ve bakkalların farkındalık denetimlerini yaptıklarını söyledi.