İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çetede polis de var nüfus memuru da!

PARMAK İZİ KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI

İddiaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan memurlar, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptı. Kaçak olarak ülkemize gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindi.