İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çetede polis de var nüfus memuru da!
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda biri emekli 4 polis ve 3 nüfus müdürlüğü çalışanının da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Nüfus müdürlüğünde çalışanların ise kaçak göçmenlere usulsüz işlemlerle ikamet izni almalarını sağladıkları ve suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindikleri öne sürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda şebeke lideri olduğu belirlenen Hasan Gülerçoban da gözaltına alındı. Gülerçoban'ın telefonunu inceleyen ekipler, şebekeyle bağlantılı 10 şüpheli daha tespit edildi.