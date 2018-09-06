İstanbul'da gündüz geceye döndü
DHA, Anadolu Ajansı
Etkili olan yağış öncesi kara bulutlar nedeniyle İstanbul'da ilginç manzaralar oluştu.
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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.
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2Öncesinde ise kentte ilginç manzaralar meydana geldi.
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3Şehirde gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gündüz geceye döndü.
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Güzel görüntülerin yanısıra kentte yağış nedeniyle olumsuzluklar da yaşandı.
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5Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı.
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6Sel sularında mahsur kalan bir minibüs ve sürücüsü, aracın sudan çekiciyle çıkarılmasının ardından kurtuldu.
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7Yağış nedeniyle İstanbul Boğazı da renk değiştirdi.
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Sarıyer'de deniz çamura bulandı.
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