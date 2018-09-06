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İstanbul'da gündüz geceye döndü

DHA, Anadolu Ajansı

Etkili olan yağış öncesi kara bulutlar nedeniyle İstanbul'da ilginç manzaralar oluştu.

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    İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor.

    İSTANBUL'DA BULUTLAR, GÜNDÜZÜ GECEYE ÇEVİRDİ-İZLE

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    Öncesinde ise kentte ilginç manzaralar meydana geldi.
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    Şehirde gökyüzünü kaplayan yağmur bulutları nedeniyle gündüz geceye döndü.
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    Güzel görüntülerin yanısıra kentte yağış nedeniyle olumsuzluklar da yaşandı.

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    Avcılar Ambarlı alt geçidini su bastı.
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    Sel sularında mahsur kalan bir minibüs ve sürücüsü, aracın sudan çekiciyle çıkarılmasının ardından kurtuldu.
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    Yağış nedeniyle İstanbul Boğazı da renk değiştirdi.
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    Sarıyer'de deniz çamura bulandı.

    BOĞAZA KUŞ BAKIŞI

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