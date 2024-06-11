İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı
Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. İstanbul’da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte yaşayan vatandaşları, aşırı sıcaklara karşı uyardı. Uyarıda saat 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.