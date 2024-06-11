İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı

Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. İstanbul’da hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kentte yaşayan vatandaşları, aşırı sıcaklara karşı uyardı. Uyarıda saat 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta ve hamilelere güneş altında uzun süre kalınmaması yönünde çağrıda bulunuldu.

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklara ve orman yangını riskine karşı vatandaşları uyardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 2

AKOM’dan yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 3

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceği tahmin edildiğinden, özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatlerinde yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 4

ORMAN YANGINI RİSKİ ARTTI

Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 5

İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de 30 derecenin üzerinde seyredecek. Sıcak hava dalgasının cumartesi günü ara vermesi bekleniyor.

Megakentte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle…

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 6

13 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 7

14 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 8

15 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul’da güneş yakacak! AKOM saat verip yüksek sıcaklık uyarısı yaptı - 9

16 HAZİRAN HAVA DURUMU

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