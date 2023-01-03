İstanbul’da hava kirliliği alarmı: "Bu ilçelerde pencere bile açmayın"

"SABAH SAATLERİNDE SPOR YAPMAYIN"

Prof. Dr. Bilun Gemicioğlu ise, "Özellikle solunum yolu hastalığı olan, astım, KOAH ve ya kronik hava yolu hastalıkları olan hastalarımız solunum güçlüğü çekmekteler. Aynı şekilde kalp rahatsızlığı bulunanlarda özellikle bu durumdan çok rahatsızlar. Yaşlılarımızın ve çocuklarımızın bu dönemde sokağa çıkmaması gerektiğini savunuyoruz çünkü solunum zorluğu çekecekler. Sabah saatlerinde çok yoğun olduğu için sokağa çıkılmaması, spor da bu dönemde yapılmaması lazım. Bu kötü havada camları da açıp havalandırmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.