İstanbul’da hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
İstanbul’da 4 hırsız, ziyaret için Zonguldak’a giden ailenin evindeki ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlık anları, evdeki bebekler için taktırılan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
İstanbul’da bir eve giren hırsızlar, evdeki bebekler için taktırılan güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, 18 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.30 sıralarında, Ataköy 2. Kısım’da meydana geldi.
İddiaya göre; Doğan Can Aktaş, eşi ve iki çocuğuyla birlikte aile ziyareti için Zonguldak’a gitti.
Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen 4 kadın, hırsızlık için girdikleri evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı.