İstanbul’da hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

İstanbul’da 4 hırsız, ziyaret için Zonguldak’a giden ailenin evindeki ziynet eşyalarını çaldı. Hırsızlık anları, evdeki bebekler için taktırılan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul’da hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - 1

İstanbul’da bir eve giren hırsızlar, evdeki bebekler için taktırılan güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 18 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.30 sıralarında, Ataköy 2. Kısım’da meydana geldi.

İddiaya göre; Doğan Can Aktaş, eşi ve iki çocuğuyla birlikte aile ziyareti için Zonguldak’a gitti.

Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen 4 kadın, hırsızlık için girdikleri evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - 2

Evlerine hırsız girdiğini öğrenen Aktaş ailesi, haberi alır almaz İstanbul’a döndü.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul’da hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - 3

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Hırsızlık anları, Aktaş aileinin iki bebeği için evlerine taktırdıkları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kapıyı zorlayarak açtıktan sonra sakin tavırlarla eve giren 3 kadın şüpheli, doğrudan çiftin yatak odasına yöneliyor.

Bu sırada 4’üncü şüphelinin kapıda beklediği görülüyor.

Ellerine eldiven taktıkları görülen şüphelilerden ikisi şifonyeri ararken diğeri ise gardroba bakıyor.

İstanbul’da hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı - 4

Şüpheliler ziynet eşyalarını aldıktan sonra yatak odasındaki güvenlik kamerasını fark ediyor.

Yüzlerini kapatarak yatak odasından çıkan şüphelilerden biri, çocuk odasına girerek dolapların içine bakıyor.

Sakin hareketleriyle dikkat çeken şüphelilerden birinin evden çıkarken salondaki güvenlik kamerasını fark ederek, “Burada da mı var?” dediği duyuluyor.
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