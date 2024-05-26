İstanbul’da hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

İstanbul’da bir eve giren hırsızlar, evdeki bebekler için taktırılan güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, 18 Mayıs Cumartesi günü, saat 14.30 sıralarında, Ataköy 2. Kısım’da meydana geldi.

İddiaya göre; Doğan Can Aktaş, eşi ve iki çocuğuyla birlikte aile ziyareti için Zonguldak’a gitti.

Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen 4 kadın, hırsızlık için girdikleri evden yaklaşık 400 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı.