İstanbul'da İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi
İstanbul’da son 1 ay içerisinde sekiz ilçede tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yapan 5 kişi yakalanırken operasyonlarda üzerlerinde Hz. İsa ve Hz. Meryem figürleri bulunan İncil ve İbranice yazılar olan Tevrat'ın da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen eserler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda, ülkedeki tarihi eserleri el altından satmaya çalışan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.