İstanbul'da İncil ve Tevrat ile çok sayıda sikke ele geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Yunan, Roma, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait olduğu düşünülen farklı ebat ve boylarda 4 bin 233 adet gümüş ve bronz sikke, ok ucu, 2. 15. ve 16. yüzyıllara ait olduğu düşünülen Hristiyanlık ve Musevilik dinlerine ait, Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü İncil ve İbranice yazılar bulunan Tevrat, Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemlerine ait olduğu düşünülen kaftanlar, subay kılıçları, sedef işlemeli tabanca ve kılıçlar ele geçirildi.