İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü

İstanbul polisi, jigolo olmak için bir siteye üye olan çok sayıda kişinin dolandırıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmada siteye üye olan erkeklerin bir süre sonra bazı kişiler tarafından telefonla arandığını, işe alınmaları için kendilerinden 3 bin dolar komisyon istendiğini, jigolo olmak isteyen kişilerin bu paraları ödediği halde bir geri dönüş alamadığını belirledi.