İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü

İstanbul’da çok sayıda kişiyi jigolo olma vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin çağrı merkezi adı altında çalıştığı ofise yapılan baskında çok sayıda dijital materyale el konuldu. El konulan materyallerde, şüphelilerin dolandırma kotası hedefiyle çalıştığı görüldü.

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 1

İstanbul polisi, jigolo olmak için bir siteye üye olan çok sayıda kişinin dolandırıldığı yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmada siteye üye olan erkeklerin bir süre sonra bazı kişiler tarafından telefonla arandığını, işe alınmaları için kendilerinden 3 bin dolar komisyon istendiğini, jigolo olmak isteyen kişilerin bu paraları ödediği halde bir geri dönüş alamadığını belirledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 2

Bir süre sonra bu kişilerden “premium” üyelik için yeniden para istendiği, bu kez jigolo olmak isteyen kişilere kadın gönderildiği, kişilerin birlikte olduğu anların ise kamerayla kayıt altına alındığını tespit eden polis, mağdurların görüntülerle tehdit edildiğini saptadı.

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 3

OFİSE POLİS BASKINI

Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı ofisin Büyükçekmece’de olduğunu belirleyen polis ekipleri, bir süre bu çağrı merkezini takip etti.

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 4

Çağrı merkezinde gündüz hareketliliğin arttığını tespit eden ekipler, sözkonusu adrese operasyon düzenledi.

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 5

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 kişinin şüpheliler tarafından toplamda 575 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 6

Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8’i tutuklandı.

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 7

AYLIK HEDEF KOTASI KOYMUŞLAR

İncelenen materyallerde şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği tutturamayanların ise cezalandırıldığı, bilgisayarları açık bırakanların 100 dolar ödediği, ayrıca mağdurlarla ilgili notlar alındığı da ortaya çıktı.

İstanbul’da jigolo vurgunu: Dolandırma hedefini tutturamayan, hedefini tutturanları yemeğe götürdü - 8
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