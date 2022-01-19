İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Haberler - İHA 19.01.2022 - 05:14
İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Maltepe ve Kartal'da kar yağışı etkisini gösteriyor.
Anadolu Yakası'nda kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Bir çok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyretti. E-5 Karayolu kar küreme araçları ile temizlenerek tuzlandı.
Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde de etkisini arttıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.