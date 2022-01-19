İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.