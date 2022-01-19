İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, kar yağışının gece saatlerinde etkili olması bekleniyordu. İstanbul'un iki yakasında da gece yarısından sonra etkisini artıran kar yağışı, kentin birçok noktasını beyaza bürüdü.

Haberler - İHA 19.01.2022 - 05:14

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 1

'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 2

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Maltepe ve Kartal'da kar yağışı etkisini gösteriyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 3

E-5 KARAYOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Anadolu Yakası'nda kısa süreli gerçekleşen yoğun kar yağışı sonrası E-5 Karayolu beyaza büründü. Bir çok araç dörtlülerini yakarak karayolunda seyretti. E-5 Karayolu kar küreme araçları ile temizlenerek tuzlandı.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 4

Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor. Bazı ana arterlerde, yağışın olduğu bölgelerdeki yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 5

TAKSİM MEYDANI’DA KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde de etkisini arttıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 6
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 7
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 8
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 9
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 10
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 11
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 12
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 13
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 14
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - 15

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER