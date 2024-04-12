İstanbul’da kimyasal madde paniği

İstanbul Arnavutköy’de yolun ortasında bırakılan içi sıvı dolu bidon, kimyasal madde paniği yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu bidonun içinde tuz ruhu olduğu belirlendi.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 1

İstanbul Arnavutköy’de kimyasal madde paniği yaşandı.

Karlıbayır Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında evine giden bir kişi, Ünsiyet Sokak’ta yol ortasına bırakılan bidonu fark etti.

Bidonu yoldan kaldırıp kaldırma bırakan kişi, kapağı açtığında içindeki sıvı köpürdü.

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İstanbul’da kimyasal madde paniği - 2

Kimyasal madde olabileceğini düşünen kişi durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 3

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bidonun içindeki sıvıdan örnekler alarak inceleme yaptı.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 4

İncelemelerin ardından bidonun içindeki sıvının tuz ruhu olduğu anlaşıldı.

İstanbul’da kimyasal madde paniği - 5
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