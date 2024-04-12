İstanbul’da kimyasal madde paniği
İstanbul Arnavutköy’de yolun ortasında bırakılan içi sıvı dolu bidon, kimyasal madde paniği yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonucu bidonun içinde tuz ruhu olduğu belirlendi.
İstanbul Arnavutköy’de kimyasal madde paniği yaşandı.
Karlıbayır Mahallesi’nde saat 10.30 sıralarında evine giden bir kişi, Ünsiyet Sokak’ta yol ortasına bırakılan bidonu fark etti.Bidonu yoldan kaldırıp kaldırma bırakan kişi, kapağı açtığında içindeki sıvı köpürdü.