İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı
İstanbul Avcılar’da kiracısıyla sorun yaşayan ev sahibi, emlakçıyla birlikte kullanılamayacak hale gelen eşyaları 4’üncü kattaki balkondan attı. Eşyaların kaldırımı tamamen kapatması nedeniyle ev sahibine bin 500 lira ceza kesildi.
İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi, eşyaları balkondan aşağı attı.Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; 4 katlı binanın 4’üncü katındaki daire, bir süre önce eşyalı olarak yabancı uyruklu bir kişiye kiralandı.