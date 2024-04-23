İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi, eşyaları balkondan aşağı attı.

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; 4 katlı binanın 4’üncü katındaki daire, bir süre önce eşyalı olarak yabancı uyruklu bir kişiye kiralandı.