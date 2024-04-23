İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı

İstanbul Avcılar’da kiracısıyla sorun yaşayan ev sahibi, emlakçıyla birlikte kullanılamayacak hale gelen eşyaları 4’üncü kattaki balkondan attı. Eşyaların kaldırımı tamamen kapatması nedeniyle ev sahibine bin 500 lira ceza kesildi.

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı - 1

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi, eşyaları balkondan aşağı attı.

Olay, Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre; 4 katlı binanın 4’üncü katındaki daire, bir süre önce eşyalı olarak yabancı uyruklu bir kişiye kiralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı - 2

Kiracıların evin odalarını başkalarına kiraladığını öğrenen ev sahibi, kiracıların daireden çıkmalarını istedi. Emlakçı ile birlikte hareket eden ev sahibi, kiracıları daireden çıkardıktan sonra evdeki hurda haline gelen bütün eşyaları elden çıkardı.

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı - 3

Buzdolabı, fırın ve çamaşır makinesini hurdacılara satan ev sahibi, diğer tüm eşyaları pencereden aşağı attırdı. Mahallelinin uyarılarına aldırış etmeyen ev sahibi eşyaları camdan attıktan sonra cama yeniden kiralık ilanı astı.

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı - 4

Yoldan geçenler ve mahalleli, ev sahibinin camdan attığı ve kaldırımı tamamen kaplayan çekyat, yatak, yorgan gibi bir sürü eşyanın videosunu çekerek sosyal medya üzerinden Avcılar Belediyesi’ne iletti.

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı - 5

Kısa sürede zabıta ve temizlik ekipleri mahalleye sevk edildi. Komşular, ev sahibinin kiracıları ile sorunlar yaşadığını ve kiracıları çıkardıktan sonra kullanılamayacak durumdaki eşyaları pencereden yola attığını anlattı.

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı - 6

Zabıta amiri, beyaz eşyaları almaya gelen hurdacılardan aldığı telefon ile emlakçı ve ev sahibine ulaştı.

İstanbul’da kiracısına kızan ev sahibi eşyaları balkondan attı - 7

Ev sahibine bin 500 lira ceza kesilirken temizlik işçileri kaldırımdaki eşyaları kamyona yükleyerek götürdü.

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