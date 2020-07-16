İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi

Yapılan denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, İstanbul genelinde kurulan hayvan pazarlarında da bayramın son gününe kadar devam edecek.