İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince İstanbul girişinde kurbanlık denetimleri yapılıyor. 16 Temmuz itibariyle başlayan denetimlerde kulak küpesi ve pasaport kontrolü yapılıyor.

İHA 16.07.2020 - 12:20

İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 1

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala İstanbul'da hazırlıklar başladı.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 2
16 Temmuz itibariyle İstanbul’a girişlerine izin verilen kurbanlık hayvanların, Anadolu yakasında Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki Riva denetim noktasında denetimleri yapılıyor.
İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 3
Yapılan denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.
İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 4
Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya'ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.
İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 5
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, İstanbul genelinde kurulan hayvan pazarlarında da bayramın son gününe kadar devam edecek.
İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 6
İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 7
İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi - 8

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