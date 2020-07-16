İstanbul'da kurbanlık hayvan denetimi

16 Temmuz itibariyle İstanbul’a girişlerine izin verilen kurbanlık hayvanların, Anadolu yakasında Kuzey Anadolu Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişindeki Riva denetim noktasında denetimleri yapılıyor.
Yapılan denetimlerde farklı illerden İstanbul'a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.
Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya'ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler, İstanbul genelinde kurulan hayvan pazarlarında da bayramın son gününe kadar devam edecek.
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