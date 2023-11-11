İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar
Marmara ve Ege bölgesinde beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden art arda uyarılar geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını uyarısında bulunuldu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar il genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden art arda yapılan uyarılarda önümüzdeki saatlerde yağmurun şiddetini artıracağı belirtildi.