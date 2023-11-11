İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar

Marmara ve Ege bölgesinde beklenen yağışlar başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden art arda uyarılar geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağını uyarısında bulunuldu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 1

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar il genelinde etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nden art arda yapılan uyarılarda önümüzdeki saatlerde yağmurun şiddetini artıracağı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 2

BU SAATLERE DİKKAT!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, kent genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), batı kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 3

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Valilik de vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 4

BİR UYARI DA AKOM'DAN

İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) meteorolojik değerlendirmesine göre, lodos bugün kuvvetlenerek etkisini artıracak. Etkili lodosla birlikte sıcaklıkların 23 derece civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

Yarın ise lodosun şiddetlenerek fırtınaya dönüşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra logosun şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Fırtınayla birlikte kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanması öngörülüyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 5

13 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı yapılırken Aydın, Çanakkale, Manisa, Balıkesir ve İzmir için de sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 6

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Hafta sonu olmasına rağmen özellikle köprü ve bağlantı yollarında uzu araç kuyrukları oldu. İBB haritasında trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar ulaştı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 7

MARMARA BÖLGESİ SAĞANAK YAĞMURLU

Marmara'da bölge geneli sağanak yağmurlu. Aynı zamanda lodosun hızı çok sert olduğundan deniz ulaşamında aksamlar meydana gelebilir. Çanakkale ve Balıkesir 22, Kocaeli 26 derece.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 8

EGE BÖLGESİ

Ege'de rüzgar sert, sağanak yağmur erken saatlerden itibaren Manisa-Aydın kesiminde görülecek. Manisa ve Afyon 21, Denizli 26, Bodrum 20 derece.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 9

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'da kurak dönem sürüyor, cumartesi günü hava çoğunlukla açık, yağış pazar günü az noktada ve zayıf. Eskişehir ve Konya 21, Kayseri 23 derece. Gece Kayseri ve Sivas 5 dereceye geriliyor.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 10

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz'de sahillerde sıcak hava devam ediyor, günün çoğu saati güneşli. Adana ve Mersin 28, Kahramanmaraş 25 derece. Güneydoğu'da da hava açık, sıcaklıklar azaldı, Gaziantep ve Diyarbakır 22 derece.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 11

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz'in batısında bulutluluk fazla, pazar günü bu kısımda yağmur var. Bolu 21, Trabzon 23, Samsun 26 derece.

Doğu Anadolu az bulutlu ve serin, Erzurum 13, Malatya 20 derece.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 12

11 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 13

12 KASIM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 14

13 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 15

14 KASIM SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış: Valilik MGM ve Akom'dan art arda uyarılar - 16

15 KASIM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER