İstanbul'da magandalar yine sahnede | Tüneli kapattılar, otomatik tüfekle ateş açtılar
İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerinde yine magandalar sahnedeydi. Kimi tabancayla, kimi otomatik tüfekle havaya ateş etti. Kağıthane-Dolmabahçe Tüneli'nde ise, asker eğlencesi yapan magandalar tüneli trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
İstanbul'da düzenlenen düğün ve asker eğlencelerine yine magandaların gölgesi düştü. Beykoz'da bulunan Halil Ulukurt Tüneli'nin girişinde yolu kapatan düğün konvoyundan bir kişi otomatik tüfekle havaya defalarca ateş etti.