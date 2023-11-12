İstanbul’da metro hattında bakım çalışması | Yolcular İETT otobüsleriyle taşınıyor
İstanbul’un en yoğun metro hatlarından M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunda hat bakım çalışması yapılıyor. Bakım nedeniyle, metro hattında ulaşım Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında sağlanıyor. Havalimanı yönüne gitmek isteyen yolcular için, otogardan İETT otobüsleri kaldırılıyor.
M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattındaki çalışmalar nedeniyle Otogar - Atatürk Havalimanı istasyonları arasındaki seferler durduruldu.