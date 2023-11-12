İstanbul’da metro hattında bakım çalışması | Yolcular İETT otobüsleriyle taşınıyor

İstanbul’un en yoğun metro hatlarından M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunda hat bakım çalışması yapılıyor. Bakım nedeniyle, metro hattında ulaşım Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında sağlanıyor. Havalimanı yönüne gitmek isteyen yolcular için, otogardan İETT otobüsleri kaldırılıyor.

İstanbul’da metro hattında bakım çalışması | Yolcular İETT otobüsleriyle taşınıyor - 1

M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metro hattındaki çalışmalar nedeniyle Otogar - Atatürk Havalimanı istasyonları arasındaki seferler durduruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da metro hattında bakım çalışması | Yolcular İETT otobüsleriyle taşınıyor - 2

Yenikapı’dan Otogar istasyonuna kadar olan seferler ise devam ediyor.

İstanbul’da metro hattında bakım çalışması | Yolcular İETT otobüsleriyle taşınıyor - 3

Havalimanına gitmek isteyen yolcular, otogar istasyonunda inerek ücretsiz İETT araçlarıyla aktarma yapabiliyor.

İstanbul’da metro hattında bakım çalışması | Yolcular İETT otobüsleriyle taşınıyor - 4

Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerin 13 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 itibariyle devam edeceği öğrenildi.

İstanbul’da metro hattında bakım çalışması | Yolcular İETT otobüsleriyle taşınıyor - 5
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