İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga

Kağıthane'de boş bir arsada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 25 kişi birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca süren kavgada, saldırganlar polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrıldı.

Haberler - DHA 22.11.2021 - 11:28

İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga - 1

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşandı.

İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga - 2

İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arsada, karşı karşıya geldi.

İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga - 3

Yaklaşık 25 kişi birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu.

İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga - 4

Polis ekipleri gelmeden saldırganlar olay yerinden ayrıldı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga - 5

Görüntüde, bir kişinin kavga eden kişilere "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER