İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler
İstanbul’da gayrimenkul şirketi adına faaliyet gösterirken kiraya verdikleri evlerin, yıllar sonra sahipleri tarafından satışa çıkarılmasını fırsat bilerek, ev sahibi gibi mağdurlarla buluşup “Bu evi kaçırmayın.” diyen ve ön ödeme alarak milyonlarca lira vurgun yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.
Pendik’te polise yapılan bir şikayet akıl almaz bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, bir gayrimenkul şirketi çalışanlarının kiralanmasına aracılık ettikleri evleri kullanarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.