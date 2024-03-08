İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler

İstanbul’da gayrimenkul şirketi adına faaliyet gösterirken kiraya verdikleri evlerin, yıllar sonra sahipleri tarafından satışa çıkarılmasını fırsat bilerek, ev sahibi gibi mağdurlarla buluşup “Bu evi kaçırmayın.” diyen ve ön ödeme alarak milyonlarca lira vurgun yaptığı belirlenen 6 kişi yakalandı.

İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler - 1

Pendik’te polise yapılan bir şikayet akıl almaz bir dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, bir gayrimenkul şirketi çalışanlarının kiralanmasına aracılık ettikleri evleri kullanarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler - 2

Polis soruşturmasında şüphelilerin yıllar önce kiraladıkları evlerin tüm bilgilerini sakladıkları, daha sonra ev sahiplerinin ev satışı ilanı vermesi üzerine harekete geçtikleri öğrenildi.

Tapu bilgileri, evin konumu gibi bilgileri elinde bulunduran şüphelilerin kurbanlarıyla sanki ev sahibi gibi buluşarak evleri gezdirdikleri tespit edildi.
İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler - 3

Bu ziyaretler sırasında samimi bir ortam oluşturan şüphelilerin fiyatta sözde indirim yaparak “Bu fiyata kaçırmayın, bu fırsat kaçmaz.” diyerek insanları kandırdıkları öğrenildi.

İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler - 4

Şüphelilerin ön ödeme adı altında milyonlarca lira para toplayarak ortadan kayboldukları tespit edildi.

İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler - 5

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 7 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.
İstanbul’da milyonluk vurgun: “Bu evi sakın kaçırmayın” deyip tuzağa düşürdüler - 6

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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