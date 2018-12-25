İstanbul'da narkotik operasyonu: 40 gözaltı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da özel harekat polisinin de destek verdiği sokak satıcılarına yönelik operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.
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1İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
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2Bu kapsamda yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda tespit edilen şüphelilerin yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle Esenyurt ve Beylikdüzü'de önceden belirlenen 32 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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3Sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen baskınlara 250 polis katıldı.
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4Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 40 şüpheli de yakalandı.
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5Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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6Bu arada, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
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7Operasyondan kareler...
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