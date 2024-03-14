İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17