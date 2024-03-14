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İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Doğu Anadolu’nın güneydoğusu dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul’da yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkisini göstermesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu raporu…

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında yağmur var.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

Rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ve güneydoğusu ile Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli (40 ila 60 km/saat) olarak esecek.

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 17
İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

14 MART 2024 HAVA DURUMU

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

15 MART 2024 HAVA DURUMU

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

16 MART 2024 HAVA DURUMU

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

17 MART 2024 HAVA DURUMU

İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

18 MART 2024 HAVA DURUMU

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