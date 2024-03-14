İstanbul’da öğleden sonraya dikkat: Gök gürültülü sağanak etkili olacak (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Doğu Anadolu’nın güneydoğusu dışında tüm yurtta sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İstanbul’da yağışların öğle saatlerinden itibaren aralıklı olarak etkisini göstermesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu raporu…
Bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında yağmur var.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu dışında tüm yurdun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, güneydoğu kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.