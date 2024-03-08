İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı

Servis şoförü E.A.K.’ye ise, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme maddesinden bin 506 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 590 lira, seyir halinde cep telefonu kullanmak maddesinden bin 506 lira, ruhsat süresi bitmesine rağmen yolcu taşımak maddesinden ise, 6 bin 439 lira, ehliyetin minibüse uygun olmaması maddesinden de, 6 bin 439 lira olmak üzere toplamda 16 bin 480 lira ceza kesildi.