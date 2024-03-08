İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı
İstanbul’da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı öğrenci servisini aracıyla uzun süre takip etti. Servis aracını takip ederek sollama yapmak isteyen sürücü, servisteki öğrencilerin hayatını tehlikeye attı. Servis şoförü E.A.K. ise, bir yandan araç kullanıp, bir yandan da o anları kaydetti. Polis her iki sürücüye de ceza kesti.
İstanbul’da bir sürücü, trafikte tartıştığı öğrenci servisini uzun süre takip etti, serviste korku dolu anlar yaşandı.
Olay, 6 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Kağıthane’de yaşandı.