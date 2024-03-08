İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı

İstanbul’da bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı öğrenci servisini aracıyla uzun süre takip etti. Servis aracını takip ederek sollama yapmak isteyen sürücü, servisteki öğrencilerin hayatını tehlikeye attı. Servis şoförü E.A.K. ise, bir yandan araç kullanıp, bir yandan da o anları kaydetti. Polis her iki sürücüye de ceza kesti.

İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı - 1

İstanbul’da bir sürücü, trafikte tartıştığı öğrenci servisini uzun süre takip etti, serviste korku dolu anlar yaşandı.

Olay, 6 Mart Çarşamba günü akşam saatlerinde Kağıthane’de yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı - 2

Edinilen bilgiye göre 34 BRY 293 plakalı otomobil sürücüsü S.K. ile 34 LSN 746 plakalı, içerisinde öğrenci olan servisin şoförü E.A.K. arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından servis şoförü yoluna devam ederken otomobil sürücüsü S.K. aracıyla servisi uzun süre takip etti.

İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı - 3

Servis aracını takip ederken sollama yapmak isteyen sürücü servisteki öğrencilerin hayatını tehlikeye attı.

Servis şoförü E.A.K. ise, bir yandan araç kullanırken bir yandan da cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Görüntülerde içerisinde öğrenci olan servisle otomobil arasındaki kovalamaca ve servis şoförünün yaşadığı panik anları görülüyor.
İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı - 4

İKİ SÜRÜCÜYE DE PARA CEZASI

Servis şoförü E.A.K.’nin çektiği görüntüyü sosyal medyada paylaşması üzerine harekete geçen sivil trafik ekipleri her iki sürücüyü de yakalayarak polis merkezine götürdü.

Otomobil sürücüsü S.K.’ye trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme maddesinden bin 506 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 590 lira olmak üzere toplam 2 bin 96 lira ceza kesildi.
İstanbul’da öğrenci servisinde panik anları: Önce tartıştı sonra takibe aldı - 5

Servis şoförü E.A.K.’ye ise, trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme maddesinden bin 506 lira, saygısızca araç kullanmak maddesinden 590 lira, seyir halinde cep telefonu kullanmak maddesinden bin 506 lira, ruhsat süresi bitmesine rağmen yolcu taşımak maddesinden ise, 6 bin 439 lira, ehliyetin minibüse uygun olmaması maddesinden de, 6 bin 439 lira olmak üzere toplamda 16 bin 480 lira ceza kesildi.

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