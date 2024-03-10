İstanbul’da Oğuz Murat Acı için onlarca araçlık konvoy: “Geri dönün, teslim olun”

Oğuz kardeşimiz, afetlerde her zaman gönüllü olarak görev yapmıştır. İyi bir insan, iyi bir dost ve iyi bir gönül insanı olmuştur. Şimdi vakit bizim Oğuz için adaleti arama vaktimizdir. Bizler tüm Off-Road camiası olarak yüce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu hâkim ve savcılarından, İçişleri Bakanlığımızdan, Dışişleri Bakanlığımızdan Oğuz için adalet istiyoruz. Bu şahıs ve suç ortakları olan ebeveynleri hak ettikleri cezayı alana kadar, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Gözü yaşlı eşi ve Pars bebek için bizler adalet aramaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ailen de davan da adaletinin tecellisi de bize emanettir kardeşim.”