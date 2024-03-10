İstanbul’da Oğuz Murat Acı için onlarca araçlık konvoy: “Geri dönün, teslim olun”
İstanbul’da bugün yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı için eylem vardı. Eyüpsultan’da toplanan onlarca off-road aracı, Adalet Konvoyu oluşturdu. Kazanın ardından yurt dışına kaçırılan T.C’nin yaşadığı evin de önünden geçen gruptakiler, kazanın yaşandığı yere çiçek bırakıp, Acı’nın mezarını ziyaret etti. Anne Pervin Acı, “O da alsaydı yavrusunu bizim konvoyumuza karışsaydı, hiç kimse bir şey demezdi. Yavrusunu alsın buyursun gelsin. Ben hala mezarına gidemedim. Gelirlerse gideceğim oğluma müjdeleyeceğim.” dedi.
İstanbul’da annesi yazar Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan 17 yaşındaki T.C’nin sebep olduğu kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Acı’nın arkadaşları bugün Adalet Konvoyu oluşturdu.
Onlarca araçtan oluşan konvoy, saat 11.00’da hareket ederek 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C’nin yaşadığı evin önünden korna ve siren sesleriyle geçti.