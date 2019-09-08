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İstanbul'da okul heyecanı başladı: Otogar'da dev kuyruk

İHA

Yaz tatilinin bitmesiyle öğrenciler ve öğretmenler yarın ders başı yapıyor. İstanbul’da okula dönüş için yolculuk yapanlar, otogarda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

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    13 hafta süren yaz tatilinin ardından bazı öğrenciler ve öğretmenler okullarına dönüş için yola koyuldu.
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    Okulların açılmasına bir gün kala İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda da yoğunluk yaşandı.
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    1 SAAT BEKLEDİLER

    1 SAAT BEKLEDİLER
    Yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşan otogarda bazı sürücüler 1 saat süren bekleyiş sonrası içeri giriş yapabildi.
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    Araçların oluşturduğu trafik havadan da görüntülendi.
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    Otogara girmek için uzun süre bekleyen bazı sürücüler, otogar girişlerindeki sistemin değiştirilmesini istedi.
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    OTOGARA YÜRÜDÜLER

    OTOGARA YÜRÜDÜLER
    Bazı öğrenciler de otobüsünü kaçırmamak için araçlarından inip otogara yürüyerek girdi.
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