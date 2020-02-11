İstanbul'da ormanı molozla doldurdular

Başakşehir'de ormanlık alanı molazla kapladılar. Atılan molozlarla ortaya çıkan içler acısı durum karşısında İBB bölgeye uyarı yazıları astı. İstanbul Başakşehir'de bir ormanlık alanı hafriyat atıkları ile kapladılar. Ziya Gökalp mahallesinde ormanda oluşan çevre kirliliği üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye kirliliği temizlemek yerine bölgenin kameralar ile izlendiği doğrultusunda uyarı yazıları yerleştirdi. Ormanlık alana dökülen moloz yığınları ağaçların her yanını kapattı. Havadan çekilen görüntüler ise durumun büyüklüğünü gözler önüne serdi.