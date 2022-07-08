İstanbul'da otogarda bayram yoğunluğu

Haberler - DHA 08.07.2022 - 15:51 | Son Güncelleme : 08.07.2022 - 15:53
9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.
Peronlarda adım atacak yer kalmadı. Bilet almayı son güne bırakan bazı vatandaşlar ise otobüs firmalarında bilet aradı.
Firmaları vatandaşların taleplerini karşılayabilmek adına ek seferler koydu.
Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise şoförleri ve yolcuları emniyet kemerinin önemi, hırsızlıktan ve dolandırıcılıktan korunmanın yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.
Ekipler çocuklara bayram hediyesi olarak anahtarlık dağıttı.
Ailesinin yanında gidecek olan Ekrem Kemal, " Zonguldak'a gidiyorum. Bilet almayı son güne bıraktım. Şimdi bilet arıyorum. Zonguldak beş saat sürüyor. 420 liraya ve 380 liraya iki tane bilet bulabildim" ifadelerini kullandı.
Bilet almayı son güne bırakan Özlem Aksu ise, "Maalesef bilet bulamıyorum. Onun için geziyoruz. Son gün belli oldu gideceğimiz. Bir de Keşan yakın yer, 2-3 saatlik yol 200 lira" diye konuştu.
Otobüs firmasında çalışan Alaattin Çendek de "Pandemiden yeni çıktık. Bu ikinci bayramımız, haliyle yoğunluk var. Ana arterler dolu ilave olarak devam eden turizm araçları devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 2500-3000 civarı araç çıkarken bu yıl ise 1500 civarı araba çıkmıştır otogardan" ifadelerini kullandı.