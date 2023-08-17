İstanbul’da parkta motosikletli saldırı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde parkta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen saldırgan, ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da parkta motosikletli saldırı - 1

Büyükçekmece’de bir kişi parkta yürüyüş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Olay, 15 Ağustos günü akşam saatlerinde ilçedeki Büyük Atatürk Parkı’nda yaşandı.

Park içerisinde yürüyüş yapan kişiyi takip eden motosikletli, yanında durarak silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da parkta motosikletli saldırı - 2

Kurşunların ayağına isabet ettiği kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul’da parkta motosikletli saldırı - 3

Sağlık ekipleri yaralı kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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