İstanbul’da parkta motosikletli saldırı
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde parkta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle gelen saldırgan, ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Büyükçekmece’de bir kişi parkta yürüyüş yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
Olay, 15 Ağustos günü akşam saatlerinde ilçedeki Büyük Atatürk Parkı’nda yaşandı.
Park içerisinde yürüyüş yapan kişiyi takip eden motosikletli, yanında durarak silahla 3 el ateş ettikten sonra kaçtı.