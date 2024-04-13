İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de ormanlık alanda drone ile yapılan denetimde ağaçlık alanda gömülmüş halde 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde bulundu. Bölgede çalışma yapan emniyet güçleri, çizgi karakter Pikachu kasklı motosikletliyi gömdüğü uyuşturucuyu çantasına koyarken suçüstü yakaladı. Motosikletli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı - 1

İstanbul’da emniyet güçleri uyuşturucu tacilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sultanbeyli ilçesinde 6 Mart günü saat 17.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen denetim uçuşunda ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirleyen ekipler inceleme başlattı.

Belirlenen bölgede vakumlanmış şeffaf poşetler içerisinde toplam 18 kilo 265 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

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İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı - 2

Çalışmaların devamında gerekli çevre güvenliği alınarak belirlenen noktada şüphelilerin yakalanmasına yönelik tedbir alındı.

Bir süre sonra çizgi karakter Pikachu kasklı bir motosikletlinin alana geldiği görüldü.

İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı - 3

Ağaçlık alandaki uyuşturucuları çantasına dolduran şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada kimlik bilgileri belirlenen M.Ç’nin benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı - 4

Şüphelinin yapılan üst aramasında ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 13 bin 500 TL nakit para ve 1 adet şeffaf poşet ele geçirildi.

İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı - 5

Gözaltına alınan M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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