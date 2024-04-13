İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı
İstanbul Sultanbeyli’de ormanlık alanda drone ile yapılan denetimde ağaçlık alanda gömülmüş halde 18 kilo 265 gram uyuşturucu madde bulundu. Bölgede çalışma yapan emniyet güçleri, çizgi karakter Pikachu kasklı motosikletliyi gömdüğü uyuşturucuyu çantasına koyarken suçüstü yakaladı. Motosikletli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul’da emniyet güçleri uyuşturucu tacilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Sultanbeyli ilçesinde 6 Mart günü saat 17.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi’ndeki ormanlık alanda gerçekleştirilen denetim uçuşunda ağaçlık alandaki zemin üzerinde doğal olmayan bir kabarıklık belirleyen ekipler inceleme başlattı.Belirlenen bölgede vakumlanmış şeffaf poşetler içerisinde toplam 18 kilo 265 gram bonzai maddesi ele geçirildi.