İstanbul’da “Pikachu”ya suçüstü: Drone ile takip edildi, ormanda yakalandı

Ağaçlık alandaki uyuşturucuları çantasına dolduran şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada kimlik bilgileri belirlenen M.Ç’nin benzer ve farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.