İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit
İstanbul Sultangazi’de bir tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden atölyenin içine attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği iş yerine atılan pimi çekilmemiş el bombasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
İstanbul’da bir iş yerine pimi çekilememiş el bombası atıldı.Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.