İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit

İstanbul Sultangazi’de bir tekstil atölyesine pimi çekilmemiş el bombası atıldı. Şüphelinin el bombasını havalandırma girişinden atölyenin içine attığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği iş yerine atılan pimi çekilmemiş el bombasıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 1

İstanbul’da bir iş yerine pimi çekilememiş el bombası atıldı.

Olay, 21 Mayıs Salı günü saat 05.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 2

Tekstil atölyesinin önüne gelen kapüşonlu şüpheli, havalandırma girişinden içeri pimi çekilmemiş el bombası attı.

İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 3

Şüpheli olayın ardından atölyenin önünden uzaklaştı.

İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 4

Tekstil atölyesine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği ve atölye sahibinin husumetlilerinin olduğu öğrenildi.

İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 5

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 6
İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 7
İstanbul’da pimi çekilmemiş el bombasıyla tehdit - 8
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