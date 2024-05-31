İstanbul’da Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu: Nereye çıktığı araştırılıyor
İBB Miras ekiplerinin, 2021 yılından bu yana restorasyon çalışması yaptığı Rumeli Hisarı’nda, hisarın sahil kısmından başlayan ve dikine şekilde devam eden bir yer altı geçidi bulundu. İlk 125 metresine ulaşılan tünelin İstanbul’un fetih günü bulunduğunu söyleyen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Oldukça önemli bir buluntu çünkü orta çağ yapısı olarak kabul edilmesi gereken bir yapı. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'un fethiyle bir sene sonra orta çağ kapanacaktı.” dedi.
İstanbul’un simge yapılarından Rumeli Hisarı’nın altında gizli bir tünel bulundu.
1452 yılında Fatih Sultan Mehmet’in yaptırdığı Rumeli Hisarı’na en kapsamlı restorasyon 1953-1955 yılları arasında yapılmıştı.
Rumeli Hisarı’nda bu restorasyondan 66 yıl sonra, 2021 yılında İBB Miras ekipleri tekrar restorasyona başlandı.
Restorasyonu yürüten ekipler, İstanbul’un fethinin 571’inci yıl dönümünde, 29 Mayıs’ta Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda bir tünel keşfetti.Bulunan tünelin girişi sahil kısmında bulunan Çavdarlı Halil Paşa Kulesi’nin hemen yanında bulurken çıkışı ise keşfedilmeyi bekliyor.