İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Üsküdar'da devrilen çınar ağacı, iki araca zarar verdi. Kartal'da bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 18.05.2022 - 21:07 | Son Güncelleme : 18.05.2022 - 21:47

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 1

'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 2

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle devrilen çınar ağacı hareket halindeki araçlara zarar verdi.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 3

Üsküdar Koşuyolu Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi’ndeki çınar ağacı, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hareket halindeki bir cip ile panelvanın üzerine devrildi.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 4

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, devrilen ağacı kesti. Polisin tuttuğu rapor sonrası araçlar kaldırıldı.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 5

Bu arada, Kartal Esentepe Mahallesi Anayurt Caddesi'nde bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgardan zarar gördü.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 6

Bina sakinleri, terastaki kalasları kullanarak çatının uçmasını engellemeye çalıştı.

İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 7
İstanbul'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oluyor - 8

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