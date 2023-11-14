İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?)

MALTEPE’DE AĞAÇ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Maltepe’de ise şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle çam ağacı bir aracın üzerine devrildi.

O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş da ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.