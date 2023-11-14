İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Maltepe’de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı otomobilin üzerine devrildi. Küçükçekmece’de ise yağış nedeniyle bir bahçe duvarında çökme meydana geldi. İstanbul’da sağanak yağışın salı günü ara verip çarşamba günü yeniden başlaması bekleniyor.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu.Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.