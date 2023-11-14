İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Maltepe’de şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı otomobilin üzerine devrildi. Küçükçekmece’de ise yağış nedeniyle bir bahçe duvarında çökme meydana geldi. İstanbul’da sağanak yağışın salı günü ara verip çarşamba günü yeniden başlaması bekleniyor.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 1

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu.

Taksim Meydanı’nda bir anda bastıran yağmur, turist ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 2

Yağışa yakalananlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken kimisi de koşarak kaçmaya çalıştı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 3

Mega kentte trafik yoğunluğu da yaşandı.

Toplu ulaşımda da özellikle aktarma noktalarında yoğunluk oluştu.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 4

MALTEPE’DE AĞAÇ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Maltepe’de ise şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle çam ağacı bir aracın üzerine devrildi.

O sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş da ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 5

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yola devrilen ağacı kesmek için çalışma başlattı.

Ağacın dalları ekipler tarafından budandı.

Otomobilin daha fazla zarar görmemesi için ağacın altına kütük konuldu.

Sahibi tarafından otomobilin olay yerinden alınmasının ardından ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 6

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ

Yağışın etkili olduğu noktalardan Küçükçekmece ilçesinde ise bahçe duvarı çöktü.

Bahçe duvarının çökmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri geldi.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 7

Ekipler, gaz akışını keserek yıkılan duvar alanını şeritle kapattı.

Duvarın yıkılması ile yoldaki yağmur suları, bahçeye aktı.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 8

YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul’da yağışların salı günü ara vermesi bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren ise cuma gününün ilk saatlerine kadar yağışların süreceği öngörülüyor.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 9
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu (Yağışlar ne kadar sürecek?) - 10
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