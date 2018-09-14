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İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor

DHA

İstanbul için yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan yağış etkili oluyor.

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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış akşam saatlerinde başladı.
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    Zaman zaman etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Trafikte bulunan sürücüler su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.
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