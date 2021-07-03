İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı

İstanbul için yapılan uyarıların ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili oldu. Şile'de yağış sonrası derelerin taşmasıyla Çavuşbaşı Mahallesi'nde çok sayıda ev sular altında kaldı.

DHA 03.07.2021 - 14:40 | Son Güncelleme : 03.07.2021 - 15:57

İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 1
İstanbul Şile'de etkili olan sağanak dereleri taşırdı, çok sayıda ev sular altında kaldı.
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 2
Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 3
Şile Çavuş Mahallesi İyidere Caddesi üzerindeki dere taştı. Sel suları evlerde su baskınına neden oldu.
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 4
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşları kurtardı.
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 5
Su tahliye çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 6
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 7
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 8
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 9
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 10
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 11
İstanbul'da sağanak yağış: Evler su altında kaldı - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER