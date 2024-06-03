İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)

Yaz mevsimi başladı. Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor. Cuma gününden itibaren sert edecek rüzgar, serinlik getirecek. İstanbul’da bugün de bunaltıcı bir sıcak var. Ancak yarın daha da sıcak olacak. Megakentte yarın gölgedeki sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Marmara’da sıcak çarpması tehlikesi var. Başkent Ankara’da da önümüzdeki 3 günün çok sıcak geçmesi bekleniyor. Rüzgarın bile sıcak estiği İzmir’de ise hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak.

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 1

Yaz aylarının gelmesiyle beraber, yurt genelinde hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde yükseldi.

Bu hafta cuma gününe kadar çok sıcak geçecek. Cuma gününden itibaren sert esmesi beklenen rüzgar serinlik getirecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 2

İSTANBUL’DA EN SICAK GÜN SALI

İstanbul’da rüzgarlar hafif, salı günü en sıcak gün olacak.

Megakentte gölgedeki sıcaklığın yarın 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Güneşin altı ise 45 dereceye yakın olacak.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 3

ANKARA DA 3 GÜN ÇOK SICAK

Başkent Ankara da sıcak hava dalgasının etkisi altında...

Ankara 3 gün çok sıcak olacak. Gölgedeki sıcaklığın 45 dereceye ulaşması bekleniyor.

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 4

İZMİR’DE RÜZGAR BİLE SICAK ESİYOR

İzmir’de rüzgar bile sıcak esiyor. Gölgedeki hava sıcaklığı bugün 34 derece olacak.

Bursa’da 35, Antalya’da ise 38 derecelik bir hava sıcaklığı olacak.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA’DA SICAK ÇARPMASINA DİKKAT

Marmara Bölgesi’nde sıcak çarpması tehlikesi var.

Rüzgar hafif, gölgedeki sıcaklık 35 dereceyi geçecek.

Güneşin altı ise 45 derece olacak.

Cuma günü bölgede etkili olacak rüzgarlar, hava sıcaklığını 6 derece birden düşürecek.

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 6

İÇ ANADOLU’DA CUMA GÜNÜ YAZ SAĞANAĞI VAR

İç Anadolu’da da 3 gün boyunca aşırı sıcaklar etkili olacak. Konya 34, Kayseri 31, Eskişehir 35, Niğde 32 derece olacak.

Cuma günü ise yaz sağanakları bekleniyor.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 7

EGE’DE DE SICAK ÇARPMASI TEHLİKESİ VAR

Ege’de rüzgar dahi sıcak ve hafif esiyor. Bölgede sıcak çarpması tehlikesi yüksek seviyede..

Gölgede Denizli 38, Muğla 37, Manisa 40, Kütahya 32, Bodrum ise 36 derece olacak.

Perşembe günü esmesi beklenen rüzgarın, bölgeye serinlik getirmesi bekleniyor.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ 40’I GÖRECEK

Güneyde hava daha da sıcak.

Termometreler Adana’da 40 derecenin üzerine çıkıyor. Adana 41, Mersin 36, Kahramanmaraş 38, Isparta 34, Hatay ise 37 derece olacak.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 9

KARADENİ’DE GÜNEŞ PARLIYOR

Karadeniz de en sıcak günler salı ve Çarşamba günü olacak. Bölge genelinde güneş parlıyor, rüzgarlar orta hızda.

Bolu ve Kastamonu 32, Samusn 29, Trabzon 26 derece olacak.

Bolu ile Kastamonu arasında yerel yağış görülebilecek.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA AŞIRI SICAKLAR

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 5 gün boyunca sıcaklık haziran değerlerinin 6-8 derece zerinde seyredecek.

Sıcaklık 40 derecelere çıkacağından güneş altında uzun süre durulmamalı.

Erzurum-Van civarında çarşamba günü yağmur gelecek.

Erzurum 26, Malatya 34, Gaziantep 38, Şanlıurfa 40 derece olacak.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 11

BAKAN ÖZHASEKİ’DEN UYARI: YAŞLILAR VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Sıcak hava dalgasıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bir uyarıda bulundu.

“Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.” ifadelerini kullanan Bakan Özhaseki, “Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.” dedi.
İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 12

4 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 13

5 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 14

6 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 15

7 HAZİRAN HAVA DURUMU

İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?) - 16

8 HAZİRAN HAVA DURUMU

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