İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Yaz mevsimi başladı. Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkili oluyor. Cuma gününden itibaren sert edecek rüzgar, serinlik getirecek. İstanbul’da bugün de bunaltıcı bir sıcak var. Ancak yarın daha da sıcak olacak. Megakentte yarın gölgedeki sıcaklık 35 dereceye ulaşacak. Marmara’da sıcak çarpması tehlikesi var. Başkent Ankara’da da önümüzdeki 3 günün çok sıcak geçmesi bekleniyor. Rüzgarın bile sıcak estiği İzmir’de ise hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak.
Yaz aylarının gelmesiyle beraber, yurt genelinde hava sıcaklıkları hızlı bir şekilde yükseldi.Bu hafta cuma gününe kadar çok sıcak geçecek. Cuma gününden itibaren sert esmesi beklenen rüzgar serinlik getirecek.