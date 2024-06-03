İstanbul’da salı gününe dikkat: Hava sıcaklığı gölgede 35 dereceye ulaşacak (Bu hafta hava nasıl olacak?)

BAKAN ÖZHASEKİ’DEN UYARI: YAŞLILAR VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR DİKKATLİ OLMALI

Sıcak hava dalgasıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bir uyarıda bulundu.

“Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.” ifadelerini kullanan Bakan Özhaseki, “Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.” dedi.