İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı
İstanbul Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Beykoz'da ise öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle rengi değişen boğaz havadan da fotoğraflandı.
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DHA 15.06.2020 - 14:05| Son Güncelleme : 15.06.2020 - 17:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu.
Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı. İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti. Boğaza akan çamurlu su havadan da fotoğraflandı.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI’NDA ÇARŞILARI SU BASTI
İstanbul’da etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın alt katlarında bulunan dükkanları su bastı.
Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaflar, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
Her yağışın ardından bu durumun yaşandığını ifade eden esnaf, yapılan hatalı asfaltlama çalışmasının su baskınlarına neden olduğunu iddia etti. Tavandan sızan suyun iş yerlerine girmemesi için branda çekilerek önlenmeye çalışıldı.
Arnavutköy'de saat 13.15 sıralarında başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı.
Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.
Taşan rögarlar nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.
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