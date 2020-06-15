İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı

İstanbul Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şiddetli yağış etkisini göstermeden önce ilçe ve çevresinin üzerini kaplayan kara bulutlar kameralara yansıdı. Beykoz'da ise öğleden sonra etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı. Çamurlu su nedeniyle rengi değişen boğaz havadan da fotoğraflandı.

DHA 15.06.2020 - 14:05 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 17:22

İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur, öğleden sonra Beykoz'da etkili oldu.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 2
Şiddetli yağmur nedeniyle Dedeoğlu deresindeki çamurlu su boğaza aktı. İstanbul Boğazı'nın bir kısmının rengi değişti. Boğaza akan çamurlu su havadan da fotoğraflandı.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 3
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 4
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 5

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI’NDA ÇARŞILARI SU BASTI

İstanbul’da etkili olan yağmur nedeniyle Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın  alt katlarında bulunan dükkanları su bastı.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 6
Çok sayıda iş yerinin bulunduğu çarşıdaki esnaflar, kendi imkanlarıyla içeride biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 7
Her yağışın ardından bu durumun yaşandığını ifade eden esnaf, yapılan hatalı asfaltlama çalışmasının su baskınlarına neden olduğunu iddia etti. Tavandan sızan suyun iş yerlerine girmemesi için branda çekilerek önlenmeye çalışıldı.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 8
Arnavutköy'de saat 13.15 sıralarında başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 9
Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 10
Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 11
Taşan rögarlar nedeniyle de sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 12
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 13
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 14
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 15
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 16
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 17
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 18
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 19
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 20
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 21
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 22
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 23
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 24
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 25
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 26
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 27
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 28
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 29
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 30
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 31
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 32
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 33
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 34
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 35
İstanbul'da şiddetli yağış: Yollar göle döndü, boğaza çamurlu su aktı - 36

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