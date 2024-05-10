Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü
Denizli’de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 12 gündür sürüyor. Patlamalar nedeniyle fışkıran karbonmonoksit gazının aralıklarla siyah renge döndüğü görülüyor. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 29 Nisan günü saat 12.00 sıralarında bölgede kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.