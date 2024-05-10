Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü

Denizli’de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 12 gündür sürüyor. Patlamalar nedeniyle fışkıran karbonmonoksit gazının aralıklarla siyah renge döndüğü görülüyor. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.

Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü - 1

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde 29 Nisan günü saat 12.00 sıralarında bölgede kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

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Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü - 2

Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü - 3

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı.

Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü - 4

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı.

Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü - 5

12 gündür süren karbonmonoksit patlamasının basıncı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanırken, kuyu drone ile görüntülendi.

Denizli’de gaz çıkışı 12 gündür sürüyor: Rengi zaman zaman siyaha döndü - 6

Günlerdir süren ve çevrede korkuya neden olan patlamalarda metrelerce yüksekliğe ulaşan karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge döndüğü görüldü.

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