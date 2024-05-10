80 milyonluk vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Burada bulunan herkes beni kullandı”
Ailesinin de içinde bulunduğu bir şebeke kurup 80 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla yargılanan Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel’in yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme Demirel ile diğer tutuklu Abbas Kırmızı’nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşmada savunma yapan Demirel, “Burada bulunan herkes beni kullandı.” dedi.
Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel’in 80 milyon liralık vurgun suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.
İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Süleyman Demirel ve Abbas Kırmızı tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi.12 tutuksuz sanık ve çok sayıda şikayetçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.