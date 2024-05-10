80 milyonluk vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Burada bulunan herkes beni kullandı”

Ailesinin de içinde bulunduğu bir şebeke kurup 80 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla yargılanan Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel’in yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme Demirel ile diğer tutuklu Abbas Kırmızı’nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Duruşmada savunma yapan Demirel, “Burada bulunan herkes beni kullandı.” dedi.

80 milyonluk vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Burada bulunan herkes beni kullandı” - 1

Bakırköy Adalet Sarayı’nda görevli zabıt katibi Süleyman Demirel’in 80 milyon liralık vurgun suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi.

İstanbul Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Süleyman Demirel ve Abbas Kırmızı tutuklu bulundukları cezaevinden getirildi.

12 tutuksuz sanık ve çok sayıda şikayetçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

80 milyonluk vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Burada bulunan herkes beni kullandı” - 2

Süleyman Demirel savunmasında Levent Sırataş’ın eski eşi Emel Danış’ın olayların en başından beri her şeyden haberdar iddia etti.

“Ben bahis oynuyordum. Bunu Emel dahil herkes biliyor. Ben bu dosyada tefecilikle suçlanıyorum ama Emel bana kanser olduğunu söyleyip benden birçok kez para aldı. Benden aldığı parayı bir yıl sonra geri ödedi.” diyen Demirel, salonda bulunan herkesin kendisini kullandığını söyledi.
80 milyonluk vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Burada bulunan herkes beni kullandı” - 3

“Benden paraları aldılar daha sonra olayın tek suçlusu benmişim gibi yansıttılar. Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı.” ifadelerini kullanan Demirel, şöyle devam etti:

“Şimdi tek suçlu ve sorumlu ben oldum. Bu olaylar yaşanırken Levent Sırataş beni Sarallar çetesine gidip şikayet etti.”

Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.
80 milyonluk vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Burada bulunan herkes beni kullandı” - 4

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Mahkeme sanıklar Süleyman Demirel ve Abbas Kırmızı’nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Dinlenmeyen sanık ile şikayetçilerin ve tanıkların dinlenmesi için mahkeme duruşmayı 5 Haziran’a erteledi.
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