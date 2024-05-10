80 milyonluk vurgunla suçlanan zabıt katibi: “Burada bulunan herkes beni kullandı”

“Benden paraları aldılar daha sonra olayın tek suçlusu benmişim gibi yansıttılar. Herkes benden para aldı, ödeme yaptığım insanlar beni kullandı.” ifadelerini kullanan Demirel, şöyle devam etti:

“Şimdi tek suçlu ve sorumlu ben oldum. Bu olaylar yaşanırken Levent Sırataş beni Sarallar çetesine gidip şikayet etti.”

Diğer sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.