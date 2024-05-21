İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece ilçelerinde yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 269 silah ele geçirildi.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - 1

İstanbul’da yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - 2

Ekipler, suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi, aralarındaki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespiti için çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - 3

Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece’de kaçak silahların tutulduğu yerleri belirleyen polis, farklı tarihlerde düzenlediği iki operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - 4

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda ise satışa hazır 269 silah ve bunlara ait şarjörler ele geçirildi.

İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı - 5

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, ele geçirilen kaçak silahlar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.
DAHA FAZLA GÖSTER