İstanbul’da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece ilçelerinde yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda satışa hazır 269 silah ele geçirildi.
İstanbul’da yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.