İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı)

10 GÜN ÖNCELİ SALDIRIDAN ÇELİK YELEK SAYESİNDE KURTULDU

Polisin yaptığı incelemede Ömer A.’nın çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit etti. Öte yandan saldırıya uğrayan Ömer A.’nın olaydan 10 gün önce motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını çelik yelek giymesi nedeniyle yara almadan kurtuluşu ancak yolda yürüyen 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili saldırganı tespit ettiği ve peşine düştüğü öğrenildi.