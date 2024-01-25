İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı)
İstanbul Şişli’de bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. 5 yerinden vurulan Ömer A. isimli kişi, bir binanın girişine kaçarak saldırıdan kurtuldu. Polis, üzerinde çelik yelek bulunduğu belirlenen Ömer A.’ya ateş açan saldırganı arıyor.
İstanbul’da bir kişi silahlı saldırıdan çelik yelekle kurtuldu.
Okmeydanı semtinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen Ömer A.’yı takip eden iki saldırgandan biri ateş açtı.
Bacağından vurulan Ömer A. sekerek saldırgandan kaçmaya başladı.