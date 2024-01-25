İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı)

İstanbul Şişli’de bir kişi kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. 5 yerinden vurulan Ömer A. isimli kişi, bir binanın girişine kaçarak saldırıdan kurtuldu. Polis, üzerinde çelik yelek bulunduğu belirlenen Ömer A.’ya ateş açan saldırganı arıyor.

İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı) - 1

İstanbul’da bir kişi silahlı saldırıdan çelik yelekle kurtuldu.

Okmeydanı semtinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen Ömer A.’yı takip eden iki saldırgandan biri ateş açtı.

Bacağından vurulan Ömer A. sekerek saldırgandan kaçmaya başladı.

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İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı) - 2

Ömer A., saldırgandan kendini bir binanın girişine atarak kurtuldu. Saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı) - 3

ÜSTÜNDEN ÇELİK YELEK ÇIKTI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bacak ve kalçasının 5 yerinden vurulan Ömer A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı) - 4

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaralarının ifadesine başvurmak için gittiği hastenede Ömer A.’nın üstünden çıkan çelik yeleğe el koydu.

İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı (Üzerinden çelik yelek çıktı) - 5

10 GÜN ÖNCELİ SALDIRIDAN ÇELİK YELEK SAYESİNDE KURTULDU

Polisin yaptığı incelemede Ömer A.’nın çok sayıda suç kaydı olduğunu tespit etti. Öte yandan saldırıya uğrayan Ömer A.’nın olaydan 10 gün önce motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradığını çelik yelek giymesi nedeniyle yara almadan kurtuluşu ancak yolda yürüyen 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili saldırganı tespit ettiği ve peşine düştüğü öğrenildi.
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