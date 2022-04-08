İstanbul'da taksimetre kuyruğu

İstanbul'da taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9,80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi. Zammın ardından sürücüler, taksimetrelerini güncellemek için kuyruk oluşturdu.

Haberler - DHA 08.04.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 11:32

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 1

Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9,80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 2

Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 3

Saat 10.00’da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30’dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 4

Taksimetre kuyruğu havadan da görüntülendi.

İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 5
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 6
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 7
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 8
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 9
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 10
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 11
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 12
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 13
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 14
İstanbul'da taksimetre kuyruğu - 15

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