İstanbul'da taksimetre kuyruğu

Haberler - DHA 08.04.2022 - 11:15 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 11:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla taksilerde açılış ücreti 7 liradan 9,80 liraya, kısa mesafe 20 liradan 28 liraya yükseltildi.
Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi.
Saat 10.00’da başlayacak olan taksimetre ayarı için saat 07.30’dan itibaren sıraya giren taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.
Taksimetre kuyruğu havadan da görüntülendi.