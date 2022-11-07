İstanbul'da tarihi eser operasyonu

SULTAN ABDÜLMECİD TUĞRALI VAKFİYE ELE GEÇİRİLDİ

İş yerinde yapılan aramalarda, Sultan Abdülmecid tuğrası bulunan, bir vakfın koşullarını belirten belge anlamına gelen vakfiye, 16 çift takunya, 27 halı ve kilim, 13 ahşap sandık, 18 sandık kapağı, 88 musluk ve aksamları, 5 hristyian etkileri taşıyan ikonalar, 43 bakır ibrik ve sürahi, 24 metal tepsi, 8 çerçeveli hat levha, 30 harita ile birlikte çok sayıda farklı desenlerde seramik, kitap yaprağı, mühür, bıçak, fincan, silah ve obje ele geçirildi.